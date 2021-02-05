مون يعين رسميا مستشاره السابق للأمن القومي في منصب وزير الخارجية

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وافق الرئيس الكوري "مون جيه إين" رسميا على تعيين "جونغ أوي يونغ" مستشاره السابق للأمن القومي في منصب وزير الخارجية.وسوف يبدأ جونغ، الذي سيحل محل وزيرة الخارجية المنتهية ولايتها "كانغ كيونغ هوا"، مهامه الرسمية اليوم الثلاثاء كوزير للخارجية الكورية الجنوبية.جاء ذلك بعد أن صدق الحزب الديمقراطى الحاكم من جانب واحد فى وقت سابق من اليوم على تقرير جلسة تعيين "جونغ" فى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد، بعدما انسحب حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، الذي اعترض على السجل الحافل لـ"جونغ" كمستشار سابق للأمن القومي للرئيس "مون"، وقال إنه غير لائق للمنصب.ويعد "جونغ" هو الوزير الثامن والعشرين في الحكومة الحالية الذي يتم تعيينه في منصبه دون موافقة رسمية من حزب المعارضة الرئيسي.