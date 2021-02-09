رئيس فريق التحقيقات والمدعي العام يتفقان على التعاون في نقل القضايا

Photo : YONHAP News

اتفق رئيس مكتب تحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين "كيم جين أوك"، مع المدعي العام "يون صوك يول"، على إطلاق مناقشات على مستوى العمل حول التعاون بين الجهتين.وفي لقاء مع الصحفيين أمس الاثنين، أعلن "كيم" نتيجة محادثاتهما التي استمرت قرابة ساعتين في مكتب المدعي العام في وقت سابق من يوم أمس.ووصف "كيم" المناقشات بأنها جرت في "مناخ جيد"، وهي الأولى منذ تعيينه في منصب رئيس فريق التحقيقات الشهر الماضي، وقال إنهما اتفقا على التعاون بنشاط في نقل القضايا بين الجانبين، لكنه أشار أيضا إلى أنه لم يتم بحث تفاصيل محددة، موضحا أنهما اتفقا على التعاون في تعبئة القنوات على مستوى العمل، كما قال إنهما لم يتفقا على عقد أي اجتماع للمتابعة.