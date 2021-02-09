المحكمة ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الصناعة السابق

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رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الصناعة الكوري السابق "بيك أون كيو" المتهم بالتورط في إغلاق مثير للجدل لمفاعل نووي قديم.ورفضت محكمة منطقة "ديجون" اليوم الثلاثاء مذكرة التوقيف التي طلبها وكلاء النيابة بدعوى إساءة استخدام السلطة وعرقلة العمل.وقالت المحكمة إنه من الصعب تصديق أن التهم قد تم إثباتها، وأن هناك حاجة لضمان حق المشتبه به في الدفاع عن نفسه.وقد قدّم مكتب المدعي العام في ديجون طلب المذكرة الأسبوع الماضي، بحجة أن الوزير السابق أساء استخدام سلطاته في عملية تقييم ثاني أقدم مفاعل في كوريا، "وول سونغ-1"، الذي قررت الحكومة إغلاقه في عام 2019، قبل ثلاثة أعوام من موعد إغلاقه الأصلي.كما يشتبه في تورط "بيك" في عملية قيام ثلاثة مسؤولين بالوزارة بحذف وثائق تتعلق بإغلاق المفاعل.ومن جانبه، نفى الوزير السابق معظم تلك التهم الموجهة إليه.