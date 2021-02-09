كوريا الشمالية تعقد اجتماعا عاما لحزبها الحاكم

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عقدت كوريا الشمالية اجتماعا كاملا لحزب العمال الحاكم يوم أمس الاثنين من أجل مناقشة الأهداف المحددة لهذا العام لتنفيذها ضمن خطتها الاقتصادية الخمسية الجديدة.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء بأن الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية الثامنة للحزب قد انعقد في اليوم السابق لمراجعة ووضع اللمسات الأخيرة على الخطط التفصيلية لتحقيق "المهام الاستراتيجية" التي تم تحديدها خلال مؤتمر الحزب.وكانت كوريا الشمالية قد كشفت عن خطة تنمية اقتصادية جديدة مدتها خمس سنوات في مؤتمر عقدته الشهر الماضي.وقد ترأس الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الاجتماع العام بالأمس وقدم تقريرا حول تنفيذ مهام السنة الأولى من الخطة.وقالت الوكالة إن كيم انتقد خلال الاجتماع "الاتجاهات السلبية والحماية الذاتية التي كشفت عنها أجهزة التوجيه الاقتصادي للدولة" في تحديد أهداف هذا العام، وقال التقرير إن "كيم" أعرب عن تصميم الحزب ورغبته في دفع البناء الاقتصادي قدما على الرغم من استمرار وضع مكافحة وباء كورونا.