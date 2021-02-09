واشنطن تقول إنها بدأت للتو في مراجعة موقف قواتها عالميا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها بدأت للتو في عملية مراجعة وضع القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وأنه لم يتقرر أي شيء في هذا الشأن حتى الآن.وأدلى السكرتير الصحفي للبنتاغون "جون كيربي" بهذه التصريحات يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحفي، عندما سئل عن احتمال عودة القوات الأمريكية الموجودة في الخارج، حيث قال إن عملية مراجعة الموقف العالمي للقوات، بقيادة وزير الدفاع "لويد أوستن"، قد بدأت للتو، وأنه من المرجح أن تكتمل بحلول منتصف الصيف. وأضاف أن المراجعة ستفيد إلى حد كبير في المناقشة المشتركة بين الوكالات وعملية صنع القرار حول المكان الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى المزيد من القوات، والمكان الذي تحتاج فيه إلى الأقل.وردا على سؤال عمّا إذا كانت مراجعة الوضع الدفاعي ستؤدي إلى زيادة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قال المتحدث باسم البنتاغون إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات كما لم تحدث أي تغييرات في الوقت الحالي، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستحافظ على التزاماتها الأمنية تجاه حلفائها وشركائها في تلك المنطقة.