تقرير أممي يقول إن كوريا الشمالية تواصل برامجها لتطوير الصواريخ النووية

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قال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية حافظت على برامجها النووية والصاروخية البالستية وطورتها طوال العام الماضي 2020، وذلك في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة عليها.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس الاثنين عن دبلوماسي في الأمم المتحدة على علم بتقرير سري قُدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في نفس اليوم.وكشف المسؤول عن أن التقرير السنوي لمراقبي العقوبات المستقلين قال إن كوريا الشمالية "أنتجت المزيد من المواد الانشطارية، وحافظت على منشآتها النووية، وحدثت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية". وقال أيضا إن كوريا الشمالية تواصل السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج.وأشار الدبلوماسي الأممي أيضا إلى أنه في الوقت الذي لم يتم فيه إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية باليستية في عام 2020، فإن بيونغ يانغ أعلنت بالفعل عن استعداداتها لاختبار وإنتاج رؤوس حربية جديدة للصواريخ الباليستية وتطوير أسلحة نووية تكتيكية.