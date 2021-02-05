تسجيل 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين.جاء ذلك بعد يوم من انخفاض العدد اليومي للإصابات إلى مستوى 200 لأول مرة منذ أكثر من شهرين.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحالات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 81 ألفا و487 حالة.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 273 إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 30 حالة لدى الوافدين من الخارج.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 273 إصابة محلية، ومن بينها 217 إصابة في منطقة العاصمة سيول.وقال رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" اليوم الثلاثاء إنه من السابق لأوانه القول بأن الوضع استقر، حيث لا تزال ثلاثة أرباع الحالات المحلية تأتي من منطقة العاصمة، كما تجاوز مؤشر التكاثر الأساسي للفيروس مؤخرًا قيمة 1.ودعا "تشونغ" الشعب إلى التعاون في جهود الحجر الصحي قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع، مضيفًا أن شركات الاتصالات قررت تقديم مكالمات الفيديو المجانية خلال العطلة، حتى يتمكن المواطنون من التواصل مع عائلاتهم.وتراقب السلطات حالات تفشي العدوى الجماعية، مثل بؤرة العدوى التي تضم الجمعية التبشيرية "IM" ومرافقها التعليمية في الشهر الماضي. كما تراقب السلطات انتقال العدوى من خلال الأنشطة اليومية.وأعربت السلطات عن القلق بشأن السلالات المتحورة من الفيروس، حيث تم تأكيد 80 حالة من تلك السلالات الجديدة حتى الآن، من بينها 26 حالة تم الإبلاغ عنها اليوم الثلاثاء. ومن بين مجموع الحالات المصابة بالسلالات المتحورة، كانت هناك 64 حالة من السلالة التي نشأت في بريطانيا، و10 حالات من السلالة التي نشأت في جنوب أفريقيا.