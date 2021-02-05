وزير الخارجية الكوري الجديد جونغ أوي يونغ يبدأ مهام منصبه اليوم

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بدأ وزير الخارجية الكوري الجديد "جونغ أوي يونغ" مهام منصبه اليوم الثلاثاء.وأكد الوزير الجديد "جونغ" في كلمة ألقاها في حفل تنصيبه أن الدبلوماسية الكورية تواجه الآن صعوبات وتحتاج إلى طابع الاستباقية وإلى استراتيجية جديدة بسبب زيادة حالة عدم اليقين في الأوضاع الدولية.وقال إنه أمام الدبلوماسية الكورية مهمة يجب تنفيذها لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها، مؤكدا أن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست خيارا بل هي مسار يجب اتباعه.وأضاف أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد أساسا جذريا للدبلوماسية الكورية، مؤكدا على ضرورة تنمية التحالف بينهما بشكل بناء وثنائي وشامل.كما أكد على أهمية بذل جهود مشتركة مع شركاء كوريا الجنوبية، بما في ذلك الصين واليابان وروسيا ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي، لتحقيق السلام الازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.