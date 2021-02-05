توريد لقاحات أسترازينيكا إلى كوريا بدءا من يوم 26 فبراير

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سيبدأ توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا يوم 26 من شهر فبراير الجاري.وقالت الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إنه من المتوقع أن تبدأ عملية توريد لقاحات "أسترازينيكا" لكوريا يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير وعلى مراحل.وقد أعلنت الهيئة في موجز صحفي أمس الاثنين أنه ستصل 1.5 مليون جرعة من لقاحات "أسترازينيكا"، أي ما يكفي لتطعيم 750 ألف شخص، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، وهي جزء من اللقاحات التي اشترتها كوريا الجنوبية من شركة "أسترازينيكا" والتي ستكفي لتطعيم 10 ملايين شخص.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية قد اتفقت مع مشروع اللقاح العالمي "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، على أن يوفر لكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام حوالي 2.6 مليون جرعة أخرى من لقاحات "أسترازينيكا" تكفي لتطعيم 1.3 مليون شخص.وسوف تعقد وزارة سلامة الغذاء والأدوية اجتماعا غدا الأربعاء ليتم فيه اتخاذ قرار بشأن الموافقة على استخدام لقاحات "أسترازينيكا".ومن جانبها، قالت رئيسة هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" أمس الاثنين إن الهيئة ستدرس إمكانية شراء لقاحات "سبوتنيك في" الروسية ضمن استعداداتها لمواجهة حالة عدم اليقين بشأن لقاحات كورونا.