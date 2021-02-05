كوريا الأولى عالميا في صفقات بناء السفن للشهر الرابع على التوالي

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث صفقات بناء السفن، وذلك للشهر الرابع على التوالي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، متغلبة على الصين.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الاثنين إن الشركات الكورية حصلت في شهر يناير الماضي على صفقات لبناء 930 ألف طن مكافئ من السفن، أي 12 ضعفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا بلغت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم الصفقات العالمية لبناء السفن في شهر يناير الماضي 51.7%.وأرجعت الوزارة السبب في زيادة حجم وقيمة صفقات بناء السفن إلى التفوق التنافسي للشركات الكورية التي تمتلك تقنية عالية خاصة لبناء سفن ذات قيمة مضافة، منها سفن الحاويات الضخمة وناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال الضخمة.وتوقعت الوزارة إن يزداد الطلب العالمي على بناء سفن الحاويات في النصف الأول من هذا العام نتيجة لزيادة كمية البضائع المنقولة.