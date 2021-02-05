سيول تأمل في إجراء مباحثات مع بيونغ يانغ حول استئناف تشغيل مجمع كيسونغ

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أعربت المتحدثة باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي جونغ جو" اليوم الثلاثاء عن أمل حكومة سيول في إجراء مباحثات مع بيونغ يانغ حول استئناف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي الذي يرمز للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، كما أعربت عن أسفها لمرور 5 سنوات على تعليق تشغيل مجمع كيسونغ.وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية بذلت جهودا لخلق جو ملائم لاستئناف تشغيل المجمع، لكنها لم تنجح في إحراز نتائج جيدة.وأشارت المتحدثة إلى أن الكوريتين اتفقتا على استئناف تشغيل مجمع كيسونغ في إعلان بيونغ يانغ المشترك الصادر في القمة بينهما في عام 2018، معربة عن أمل سيول تنفيذ ذلك الاتفاق من خلال تهيئة الظروف من خلال التعاون المشترك بين الكوريتين.وكانت حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" قد قررت تعليق تشغيل مجمع كيسونغ يوم العاشر من فبراير 2016 احتجاجا على قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية رابعة وإطلاق صواريخ طويلة المدى.