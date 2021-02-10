انقسام الأحزاب السياسية حول قضية القائمة السوداء المتعلقة بوزيرة البيئة السابقة

Photo : YONHAP News

أبدت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية ردود فعل متباينة إزاء الحكم القضائي الصادر على وزيرة البيئة السابقة "كيم أون كيونغ"، التي أدينت بتهمة إدراج مسؤولين من الحكومة السابقة ضمن قائمة سوداء.وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، ألقى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "شين يونغ ديه" باللوم على النيابة العامة في ممارساتها المتمثلة في وضع "لائحة اتهام انتقائية"، ووصف حكم المحكمة بأنه "مؤسف". وقال إن الحزب سينتظر ويراقب إجراءات المحاكمة المتبقية.وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "كيم أون هيه" إن هذا الحكم يؤكد مخالفة التعهدات التي أطلقتها حكومة "مون جيه إين" بعدم وجود مراقبة المدنيين أو وضع مسؤولين في قوائم سوداء خلال فترة ولايته. وقالت "كيم" إن ما أسمته بـ"إدارة الخوف" قائمة منذ تشكيل الحكومة الحالية، محذرة من أن تلك الحكومة "ستحصد ما زرعته".وكانت محكمة منطقة سيول المركزية قد حكمت في وقت سابق من يوم أمس على الوزيرة السابقة "كيم" بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة التدخل في تغييرات الموظفين بما يتماشى مع قائمة سوداء مزعومة تضم الأشخاص المعينين خلال إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه". وقد نفت "كيم" من جانبها جميع التهم الموجهة إليها.