محصلو الرسوم يطلقون إضرابا قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة

يخطط محصلو الرسوم في كوريا الجنوبية لتنظيم إضراب عام قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما يثير مخاوف من تعطل السفر في أثناء العطلة.وقالت هيئة الطرق السريعة في كوريا أمس الثلاثاء إن نقابة عمال تحصيل الرسوم على الطرق السريعة ستبدأ إضرابا عاما من الساعة 6 صباحا اليوم الأربعاء.وتطالب النقابة بظروف عمل أفضل وتدعو إلى عقد محادثات رباعية تشمل هيئة الطرق السريعة الكورية، والمقاول من الباطن الذي استأجر العمال، والنقابات العمالية في الشركتين.وقد أيد أكثر من 87 في المائة من نقابة محصلي الرسوم خطة الإضراب. وفي ظل الإضراب، يتعين على المركبات دفع رسوم المرور فقط من خلال مدفوعات "هاي باس" اللاسلكية، وليس يدويا إلى المحصلين. وفي إشارة إلى أن 86 في المائة من جميع المركبات تستخدم بالفعل "هاي باس"، قالت هيئة الطرق السريعة الكورية إن الإضراب لن يسبب مشاكل كبيرة. ومع ذلك، اعتذرت الهيئة للجمهور عن التسبب في هذا الإزعاج قبل العطلة، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لتطبيع الوضع.