منظمة الصحة العالمية تستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني

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قالت مجموعة من الخبراء التابعين لمنظمة الصحة العالمية إنها فشلت في العثور على دليل يثبت أن فيروس كورونا قد نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين.وقال فريق منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في ووهان أمس الثلاثاء، إنه توصل إلى نتيجة مبدئية بعد النظر فيما حدث في بداية تفشي المرض وكيف ظهر الفيروس وانتقل إلى البشر.وأوضح "بيتر بين إيمباريك"، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية، إنه "من غير المحتمل للغاية أن يكون الفيروس قد تسرب من معمل صيني"، مشيرا إلى أن الفريق لن يواصل البحث في هذا الاحتمال. واقترح أن يكون الفيروس قد انتقل على الأرجح إلى البشر عبر نوع وسيط، أو قد يكون قد انتقل من خلال تغليف الأغذية الباردة.وقد أمضى الفريق التابع لمنظمة الصحة العالمية عدة أسابيع في مهمة لتقصي الحقائق في ووهان، وقام بزيارة مستشفيات ومعاهد بحثية هناك، وأيضا سوق المأكولات البحرية المرتبط بالوباء.