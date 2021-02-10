مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد أن محاكمة عزل ترامب دستورية

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بدأت المحاكمة الثانية غير المسبوقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الثلاثاء، في الوقت الذي أكد فيه مجلس الشيوخ دستورية الإجراءات.وقد صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 56 صوتا مقابل 44، على أنه من الدستوري إجراء محاكمة عزل لرئيس سابق. وانضم ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 عضوا في المجلس لاتخاذ قرار بشأن إمكانية جلب ترامب للمحاكمة، على الرغم من تركه لمنصبه.وجاء هذا التصويت بعد أربع ساعات من المناقشات حول هذه القضية بين فريق الدفاع عن ترامب ولجنة العزل في مجلس النواب. وقد تطلب التصويت على دستورية المحاكمة أغلبية بسيطة، لكن سيتوجب كسب ما مجموعه 17 نائبا جمهوريا لإدانة ترامب.وسوف تستمر المحاكمة بعد ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع إعطاء لجنة العزل في مجلس النواب ثماني ساعات لعرض القضية، ثم فريق الدفاع عن ترامب.وسيكون أمام الجانبين يومان لتقديم مرافعاتهما قبل أن يستجوب مجلس الشيوخ الشهود، ثم يتم إجراء التصويت النهائي.