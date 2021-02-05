كوريا تعاني من أكبر خسارة في الوظائف منذ عام 1998

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عانت كوريا الجنوبية من أكبر خسارة شهرية في الوظائف منذ أكثر من عقدين في شهر يناير الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين الشهر الماضي 25 مليونا و810 آلاف شخص، بانخفاض 982 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ويعد هذا هو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 1998 عندما بلغ حجم الانخفاض مليونا و280 ألفا.وبذلك أيضا تكون كوريا قد ظلت تفقد وظائف لمدة أحد عشر شهرا متتالية منذ مارس من العام الماضي، وهي أطول فترة انخفاض منذ أن تكبدت خسائر لمدة 16 شهرا في الفترة من يناير 1998 وحتى أبريل 1999.وتراجع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 2,6% على أساس سنوي، ليصل إلى 57,4%، وهو أقل رقم في أشهر يناير منذ 2011. وارتفع معدل البطالة في كوريا بنسبة 1,6% على أساس سنوي ليصل إلى 5,7% الشهر الماضي. وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 417 ألفا على أساس سنوي إلى مليون و570 ألفا الشهر الماضي، وهو الأكبر منذ يونيو 1999، عندما بدأت السلطات الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة.