كيم جونغ أون يحدد توجهات سياساته بشأن العلاقات بين الكوريتين

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واصلت كوريا الشمالية عقد الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم لليوم الثاني، حيث تم تحديد اتجاه السياسات والمهام المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين والعلاقات الخارجية.وقال تقرير نشرته صيحفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حضر اليوم الثاني من الاجتماع العام لحزب العمال الذي عقد أمس الثلاثاء.وأضافت الصحيفة أن "كيم" أشار إلى المهام التي سيضطلع بها الجيش الشعبي وصناعة الذخائر في هذا العام، كما حدد أيضا اتجاه العمل المستقبلي الذي سينفذه القطاع المسؤول عن العلاقات بين الكوريتين والعلاقات الخارجية.ولم تقدم الصحيفة تفاصيل عن توجيهات "كيم" بشأن السياسات والمهام العسكرية والعلاقات بين الكوريتين والعلاقات الخارجية.وكانت كوريا الشمالية قد كشفت في المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في شهر يناير الماضي عن خطة تنمية اقتصادية جديدة مدتها خمس سنوات تركز على الاعتماد على الذات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.وافتتح الاجتماع العام لحزب العمال يوم الاثنين الماضي، ولم تعلن كوريا الشمالية بعد عن موعد انتهائه.