انخفاض ملحوظ في كثافة الغبار فائق الدفة في كوريا الجنوبية والصين

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تم التأكد من أن كثافة الغبار فائق الدقة شهدت انخفاضا ملحوظا في كل من كوريا الجنوبية والصين.جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن وزارتي البيئة الكورية والصينية اليوم الأربعاء حول الوضع الحالي لمواجهة الغبار فائق الدقة، وخطة التعاون المستمر بين البلدين من أجل تقليل كثافته.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه إعداد تقرير مشترك بين كوريا الجنوبية والصين حول بيئة الغلاف الجوي، وقد تم إعداده بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع بيئي مشترك بين الجانبين عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط كثافة الغبار فائق الدقة في كوريا الجنوبية بلغت 19 ميكروغراما للمتر المكعب من الهواء خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 26.9% مقارنة بعام 2015.كما أشار إلى أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها الكثافة 36 ميكروغراما للمتر المعكب بلغ 27 يوما العام الماضي، بانخفاض نسبته 56% مقارنة بعام 2015.أما متوسط كثافة الغبار فائق الدقة في 337 مدينة في الصين فقد بلغ 33 ميكروغراما في العام الماضي، بانخفاض 28.3% مقارنة بعام 2015.وقالت وزيرة البيئة الكورية "هان جونغ إيه" إن الكشف عن التقرير المشترك بين سيول وبكين يمثل رمزا للتعاون بين البلدين في مواجهة الغبار قائق الدقة، مؤكدة أن الحكومة الكورية ستعزز تعاونها مع الصين والدول المجاورة الأخرى لإيجاد حل جذري لمشلكة الغبار في منطقة شمال شرق آسيا.