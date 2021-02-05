الديون الأسرية في كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة في يناير

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طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، زاد حجم الديون الأسرية في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6 تريليون وون في شهر يناير الماضي، مسجلة بذلك أكبر زيادة على الإطلاق على أساس شهر يناير.وأشار التقرير إلى أن حجم الديون الأسرية شهد زيادة بقيمة 6.7 تريليون وون في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد أن كان 3.7 تريليون وون في شهر يناير من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في زيادة الديون الأسرية إلى زيادة عدد تداول المنازل في أواخر العام الماضي، وزيادة الطلب على الأموال اللازمة لاستثمار الأفراد في سوق الأسهم.وقال التقرير إن حجم ديون الرهن العقاري شهد زيادة بمقدار 6.3 تريليون وون في شهر ديسمبر، و5 تريليونات وون في يناير.وتجاوز عدد تداول المنازل 80 ألفا في كل من شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بعد أن سجل 67 ألفا في أكتوبر من العام الماضي.