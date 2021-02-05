23% زيادة في إجازات الرجال لرعاية الأطفال في العام الماضي

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قالت وزارة التوظيف والعمل اليوم الأربعاء إن عدد الرجال الذين أخذوا إجازات لرعاية أطفالهم قد بلغ 27 ألفا و423 شخصا في العام الماضي، بعد أن كان 22 ألفا و297 شخصا في العام الأسبق، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 23%.وأضافت الوزارة أن حصة الرجال من إجمالي عدد الذين أخذوا إجازة لرعاية الأبناء بلغت 24.5% العام الماضي، بعد أن كانت 13.45% في عام 2017، و17.8% في رعام 2018، و21.2% في عام 2019.وأرجعت الوزارة السبب في زيادة حصة الرجال إلى انتشار ثقافة الرعاية المتبادلة، حيث يعتني الوالدان بأطفالهما معا، والمزايا المالية المقدمة لمن يأخذوا إجازة رعاية الأطفال.وبلغ إجمالي مستخدمي هذه الإجازة في القطاع الخاص 112 ألفا و40 شخصا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.5% مقارنة بالعام الأسبق.