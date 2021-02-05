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الاقتصادية

23% زيادة في إجازات الرجال لرعاية الأطفال في العام الماضي

Write: 2021-02-10 13:10:26Update: 2021-02-10 13:13:54

23% زيادة في إجازات الرجال لرعاية الأطفال في العام الماضي

Photo : Getty Images Bank

قالت وزارة التوظيف والعمل اليوم الأربعاء إن عدد الرجال الذين أخذوا إجازات لرعاية أطفالهم قد بلغ 27 ألفا و423 شخصا في العام الماضي، بعد أن كان 22 ألفا و297 شخصا في العام الأسبق، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 23%.
وأضافت الوزارة أن حصة الرجال من إجمالي عدد الذين أخذوا إجازة لرعاية الأبناء بلغت 24.5% العام الماضي، بعد أن كانت 13.45% في عام 2017، و17.8% في رعام 2018، و21.2% في عام 2019.
وأرجعت الوزارة السبب في زيادة حصة الرجال إلى انتشار ثقافة الرعاية المتبادلة، حيث يعتني الوالدان بأطفالهما معا، والمزايا المالية المقدمة لمن يأخذوا إجازة رعاية الأطفال.
وبلغ إجمالي مستخدمي هذه الإجازة في القطاع الخاص 112 ألفا و40 شخصا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.5% مقارنة بالعام الأسبق.
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