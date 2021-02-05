كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا

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قررت لجنة التقييم النهائي للقاحات التابعة لوزارة سلامة الغذاء والأدوية في كوريا الجنوبية، الموافقة على استخدام لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.جاء هذا القرار في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، حيث وافقت على استخدام لقاح "استرازينيكا" مع الأخذ في الاعتبار رأي الخبراء الخارجيين الذي يرى أنه من المقبول إعطاء اللقاح للبالغين من جميع الأعمار، وبشرط أن تقدم شركة "أسترازينيكا" للحكومة الكورية نتائج الاختبارات السريرية الثالثة للقاح الجارية حاليا.وقالت اللجنة إن نتائج تقييمها تفيد بعدم حدوث تأثيرات خطيرة على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مشيرة إلى أن معدل تأثيرات اللقاح على كبار السن مماثلة أو أقل من البالغين الآخرين.وفيما يخص الفاعلية، كشفت اللجنة عن أن معدل فاعلية لقاح "أسترازينيكا" الوقائية يبلغ 62%، وهو أعلى من مستوى معيار منظمة الصحة العالمية لتقييم فاعلية لقاحات كورونا، البالغ 50%.ووافقت اللجنة على تطعيم البالغين بلقاح "أسترازينيكا" الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى فحص تأثيراته على كبار السن، ولم تنصح اللجنة تطعيم اللقاح للحوامل.