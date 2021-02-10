كوريا الجنوبية تلزم جميع الوافدين بتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد

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من المقرر أن تشترط كوريا الجنوبية تقديم نتيجة اختبار سلبية لجميع المسافرين القادمين، بما في ذلك الكوريون الجنوبيون، اعتبارًا من 24 فبراير، لمنع دخول السلالات المتحورة من الفيروس.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن مجموعة من الإجراءات المشددة للتصدي للسلالات المتحورة، حيث كان تقديم نتيجة الاختبار السلبية إلزاميًّا للأجانب القادمين فقط.وقد تم تسجيل 80 حالة إصابة بالسلالات المتحورة في كوريا الجنوبية حتى الآن.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اختبار جميع الوافدين الجدد مرتين، الأولى خلال يوم واحد من الوصول، والثانية في نهاية مدة الحجر الصحي الذاتي. ويجب على المدن والمناطق والمقاطعات أيضًا تعيين المسؤولين لمراقبة المسافرين القادمين، والتأكد من التزامهم بالعزل الذاتي.وسوف تزيد السلطات أيضًا من عدد الوكالات التي تجري التحليلات الجينية لتحديد السلالات المتحورة، وتبسيط الإجراءات لتسريع العملية من 5 إلى 7 أيام، لتصبح 3 أو 4 أيام.