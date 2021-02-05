بدء الازدحام المروري في أول أيام عيد سول

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تدفقت على الطرق السريعة صباح اليوم الخميس الآلاف من السيارات التي تحمل المواطنين الكوريين الذين يزورون قراهم في مختلف أنحاء البلاد، حيث بدأت إجازة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، المسمى عيد سول، مما أدى إلى زيادة الازدحام المروري.وقالت مؤسسة الطرق الكورية إن طريق "كيونغ بو" السريع الذي يربط بين سيول وبوسان شهد تباطؤا شديدا في حركة السيارات باتجاه بوسان، بطول 33 كيلومترا، في الساعة الثامنة من صباح اليوم، كما شهد طريق الساحل الغربي تحركا بطيئا للسيارات بطول 12 كيلومترا، وطريق "جونغ بو" السريع بطول 20 كيلومترا، بينما شهد طريق "يونغ دونغ" السريع ازدحاما مروريا شديدا بطول 11 كيلومترا.وتوقعت المؤسسة الكورية أن يبلغ إجمالي عدد السيارات على الطرق اليوم في جميع أنحاء البلاد 3 ملايين و780 ألف سيارة، منها 410 آلاف سيارة متوجهة من منطقة العاصمة الكبرى إلى المناطق المحلية الأخرى، و320 ألف سيارة متوجهة من المناطق المحلية إلى منطقة العاصمة.وقد بدأ الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى مختلف المناطق المحلية فيما بين الساعة الرابعة والخامسة من صباح اليوم، من المتوقع أن يصل إلى ذروته في الساعة الثانية عشرة ظهرا، ثم ينخفض في حوالي الساعة السادسة مساءً.أما الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى منطقة العاصمة فقد بدأ في الساعة الثامنة صباحا، وسيصل إلى ذروته في الساعة الواحدة من بعد الظهر، بينما يُتوقع أن ينخفض في الساعة الخامسة مساء.