الصين تمنح تراخيص لألعاب الكمبيوتر الكورية تدريجيا

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تبين أن الحكومة الصينية منحت تراخيص لألعاب الكمبيوتر الكورية لدخول السوقالصينية بالتدريج، مما رفع من التوقعات بإزالة موجة رفض المنتجات الكورية هناك.ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية في بكين، أصدرت مجموعة النشر الوطنية للصحف الصينية ترخيصا لخدمة ألعاب صينية ممولة من الخارج لإدراج لعبة الهواتف المحمولة الكورية "الغرف: لغز غير قابل للحل"، يوم التاسع من هذا الشهر.تجدر الإشارة إلى أن هذه اللعبة مخصصة للأجهزة المتنقلة، وهي من إنتاج شركة تطوير ألعاب الكمبيوتر الكورية "هاند ميد".وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، حصلت لعبة "حلبة السماء" التي أنتجتها شركة "كومتوز"، وهي شركة ألعاب كمبيوتر كورية متوسطة الحجم، على ترخيص آخر.ويذكر أن كوريا كانت قد صدرت 48 من ألعاب الكمبيوتر إلى الصين في الفترة من عام 2014 إلى عام 2016 ، ولكن بدءا من شهر مارس من عام 2017، الذي بدأت فيه الإجراءات الانتقامية الصينية ضد قرار كوريا بنشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"، لم تتمكن الشركات الكورية من تصدير أي لعبة.وقال مدير فرع الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية في بكين "كيم سانغ هيون" إن استئناف منح التراخيص لألعاب الكمبيوتر الكورية يعتبر علامة إيجابية للغاية، معربا عن أمله في استئناف دخول مختلف المحتويات الكورية أيضا إلى السوق الصينية، بما في ذلك المسلسلات والعروض والأفلام.