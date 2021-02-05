وزيرا الخارجية الأمريكي والياباني يؤكدان على أهمية التعاون الإقليمي

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ناقش وزيرا الخارجية الأمريكي والياباني سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، والحوار الأمني الرباعي الذي يشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" ونظيره الياباني "موتيكي دوشميس" أجريا هذه المناقشات أمس عبر الهاتف، حيث أكدا مجددا على ثبات التحالف الأمريكي الياباني باعتباره حجر الأساس للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما أكدا على أهمية أن يشمل التعاون الإقليمي التنسيق مع كوريا الجنوبية، إلى جانب الحوار الأمني الرباعي.ويقول المراقبون إن اإشارة إلى التنسيق بين كوريا الجنوبية واليابان يعكس موقف الولايات المتحدة من ضرورة تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، حيث العلاقات بين البلدين الجارين متوترة نتيجة للصراع بينهما حول قرار بعض القضايا التاريخية، بينما يدل الحديث عن الحوار الأمني الرباعي على ضرورة التعاون من أجل مقاومة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ومن ناحية أخرى، تضمن البيان الصحفي الصادر عن الجانب الياباني التأكيد على الاتفاق على العمل عن كثب مع الدول الحليفة لتحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز التعاون بشكل ثابت بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند، لكنه لم يذكر التنسيق الثلاثي الذي يشمل كوريا الجنوبية.