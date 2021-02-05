لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحكم لصالح إل جي ضد إس كي

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أيدت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية موقف شركة "إل جي لحلول الطاقة" في نزاعها مع شركة "إس كي إينوفيشن" في دعوى قضائية بشأن انتهاك الأسرار التجارية للبطاريات.وقالت وكالة رويترز للأنباء أمس إن اللجنة الأمريكية أصدرت قرارا نهائيا بالاعتراف بحقوق إل جي في الدعوى القضائية الخاصة لانتهاك الأسرار التجارية التي أقامتها ضد "إس كي"، وأصدرت أمرا بحظر استيراد بعض بطاريات اللثيوم أيون من إنتاج إس كي لمدة 10 سنوات، مع استثناء شركتي فورد وفولكس فاغن، اللتين تزودهما إس كي بالبطاريات، لاستيراد بطارياتها وقطع غيارها من أجل الإنتاج في الولايات المتحدة، بحيث يُسمح باستيراد البطاريات وقطع الغيار لسيارات فورد الكهربائية لمدة أربع سنوات، ولخط إنتاج شركة فولكس فاغن للسيارات الكهربائية لمدة عامين.الجدير بالذكر أن شركة إل جي كانت قد تقدمت بطلب للتحقيق إلى اللجنة الأمريكية في شهر أبريل من عام 2019، مدعية أن إس كي قد سرقت قواها العاملة وانتهكت أسرارها التجارية المتعلقة بتكنولوجيا البطاريات الثانوية المستخدمة كبطاريات في السيارات الكهربائية.