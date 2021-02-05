رئيس البرلمان الكوري يتلقي بولي العهد الإماراتي

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التقى رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك" أمس بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث ناقش معه سبل التعاون الشامل بين البلدين.وخلال اللقاء الذي جرى في بيت ولي العهد "قصر البحر"، قال رئيس البرلمان الكوري إن كوريا والإمارات تتمتعان بعلاقات مشاركة استراتيجية خاصة، وأن الثقة بين البلدين قوية، مشيرا إلى أن البلدين مستعدان للدخول معا إلى المستقبل.وحول التعاون في مجال الطاقة، قال "بارك" إن التشغيل التجاري للمفاعل النووي رقم 1 في محطة "براكة" سيبدأ قريبا، وأن الجانب الكوري سيبذل أقصى الجهود في إنشاء المفاعلات الثلاثة الباقية، كما أعرب عن أمله في استمرار إنشاء المزيد من المفاعلات النووية هناك حتى يتمكن البلدان مع تنفيذ مشروعات نووية في دولة ثالثة بشكل مشترك خلال المستقبل.كما أشار "بارك" إلى أن هذا العام يصادف مرور 10 أعوام على إرسال وحدة "أخ" الكورية إلى الإمارات، مؤكدا على أن ولي العهد الإماراتي قد أسهم كثيرا في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.وأضاف أن كوريا أكملت خريطة الاقتصاد القائم على الهيدرجين وهي تعمل حاليا على تطوير السيارات الهيدروجينية ومحطات شحن الهيدروجين وبطاريات الهيدروجين، معربا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين في هذا المجال.وتطرق "بارك" إلى التعاون بين سيول وأبوظبي في المجال الزراعي، من خلال مشروعات زراعة الأرز في الصحراء والمزارع الذكية، والتعاون في مجال الصحة بما في ذلك التعاون في الإدارة بين مستشفى جامعة سيول ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي وغيرها.من جانبه، أكد ولي العهد الإماراتي على المعنى الخاص لإجراء هذا اللقاء مع رئيس البرلمان الكوري في بيته الخاص، وليس في مكتبه، وأكد على أن العلاقات بين البلدين أصبحت متقاربة جدا، حيث تجاوزت قطاعي الغاز والنفط، وأنه ليس هناك سقف أمام تقدم العلاقات بينهما، كما توقع أن تحرز هذه العلاقات المزيد من التقدم بعد انحسار جائحة كورونا، مشيرا إلى تقدمها في جميع المجالات، بما فيها التعليم والصناعة والتكنولوجيا والدفاع والثقافة.وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق في مجال مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تطوير اللقاحات.وقال ولي العهد الإماراتي إن كوريا قدمت الكثير من المساعدات في تعامل الإمارات مع وباء كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة ستستمر لفترة طويلة، ومن ثم يتوجب على الجانبين تعزيز تطوير اللقاحات والعلاجات المضادة فيروس كورونا وسلالاته الجديدة.وأكد رئيس البرلمان الكوري على ضرورة التعاون والتضامن الدوليين من أجل مكافحة فيروس كورونا، خاصة عبر المشروع الدولي لشراء وتوزيع اللقاحات "كوفاس".وقد استغرقت المباحثات بين الجانبين حوالي 50 دقيقة، وحضرها "خلدون المبارك" عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والنائب البرلماني "لي ميونغ صو" من حزب قوة الشعب المعارض الكبير باعتباره رئيسا لجمعية الصداقة البرلمانية الكورية الإماراتية، بالإضافة إلى السفير الكوري في الإمارات "كوان يونغ او".ويذكر أن زيارة رئيس البرلمان الكوري إلى الإمارات تأتي في مستهل جولة في المنطقة تشمل أيضا مملكة البحرين.