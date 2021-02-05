تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن اكتشاف 504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الأربعاء، ليتجاوز الرقم اليومي مستوى 500 للمرة الأولى منذ خمسة عشر يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحالات الجديدة التي تمت إضافتها خلال فترة الـ24 ساعة الماضية قد رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 82 ألفا و434 حالة.ومن بين الحالات الجديدة المبلغ عنها، كانت هناك 467 حالة إصابة محلية المصدر، و37 حالة وافدة من الخارج. ومن بين الإصابات المحلية، جاءت 383 حالة من منطقة العاصمة الكبرى، بنسبة 82% تقريبا من إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد، منها حوالي 177 حالة في مدينة سيول، و181 في مقاطعة كيونغ كي، و25 في مدينة إنتشون.كما تم الإبلاغ عن عشر حالات وفاة أخرى، مما رفع عدد الزفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى ألف و496، ليصل معدل الوفيات إلى 1,81%، بينما انخفض عدد المرضى المصابين بالفيروس ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار 14، ليصل إلى 170.