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الدولية

سيول وواشنطن تقتربان من الاتفاق على تقاسم تكاليف الدفاع

Write: 2021-02-12 11:30:22Update: 2021-02-12 12:46:51

سيول وواشنطن تقتربان من الاتفاق على تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : YONHAP News

قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية أمس الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اقتربت من اتفاقية جديدة بشأن تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
ونقل التقرير عن خمسة مصادر مطلعة قولها إن الجانبين الكوري والأمريكي قد يتوصلان خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى اتفاق نهائي يقضي بزيادة حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع بنسبة 13% مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن الاتفاقية النهائية قد تشمل زيادة إجبارية في الميزانية الدفاعية لكوريا الجنوبية، وشراء كوريا الجنوبية معدات عسكرية معينة.
وقد عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الخامس من فبراير الجاري أول مفاوضات بشأن تقاسم تكاليف الدفاع منذ انطلاق حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، حيث تقاسم الجانبان الآراء بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
وكانت سيول وواشنطن قد اتفقتا في شهر مارس من العام الماضي على زيادة حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع لعام 2020 بنسبة 13% مقارنة بالعام الأسبق، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي بسبب معارضة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"على المبلغ المتفق عليه.
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