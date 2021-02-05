كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات حديدة بفيروس كورونا

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 403 حالات، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 82 ألفا و837 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 384 حالة محلية المصدر، منها 103 حالات في سيول، و41 حالة في مدينة إنتشون، و25 حالة في مدينة بوسان، و11 حالة في مدينة ديغو، و10 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و6 حالات في كل من مدينة كوانغ جو ومقاطعة كانغ وان ومقاطعة شمال تشونغ تشنغ.أما الـ19 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، منهم 13 من الكوريين و6 من الأجانب.وتم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى ألف و507 حالات وفاة، ليصل معدل الوفيات إلى 1.82%.وقال رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" في كلمة تهنئة وجهها اليوم الجمعة للشعب بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها ليتمكن أفراد الشعب من العودة إلى حياتهم اليومية العادية، مشيرا إلى أن حملة تطعيم لقاحات كورونا من المتوقع أن تبدأ بعد انتهاء إجازة العيد.