سيول وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون البرلماني بينهما

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التقى رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك" أمس الخميس في أبوظبي برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "صقرغباش"، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والتجارية .وقال رئيس البرلمان الكوري "بارك" إن عام 2021 له معنى خاص حيث تحتفل الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين على تأسيسها، وتحتفل كوريا الجنوبية والإمارات بالذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأيضا تحتفل كوريا الجنوبية بالذكرى العاشرة على إيفاد وحدة "أخ" العسكرية إلى الإمارات.وهنأ "بارك" الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة نجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى مدار كوكب المريخ، والذي يعتبر انطلاقة للاستعداد للخمسين عاما القادمة، مشيدا بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات خلال الخمسين عاما الماضية من تأسيسها.ومن جانبه، قدم "صقر غباش" شكره لـ"بارك" على زيارته للإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تحتفل فيه الإمارات بنجاح مسبار الأمل في الدخول إلى مدار كوكب المريخ، وتحتفل فيه كوريا الجنوبية بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، معربا عن أمله في مواصلة العلاقات المتينة بين سيول وأبوظبي.كما شكره "غباش" على تأكيد مشاركة كوريا الجنوبية في معرض "إكسبو دبي"، مؤكدا أن هذه المشاركة ستحقق الرؤية الكورية وثقافتها ونجاحها في الابتكار والإبداع.ووجه رئيس البرلمان الكوري "بارك" دعوة رسمية لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "صقرغباش" لزيارة كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لاستضافة الإكسبو الدولي في مدينة بوسان في عام 2030.وتقاسم الجانبان الآراء حول ضرورة توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل مجالات أخرى جديدة.وقال "بارك" إن مشروع محطة "براكة" النووية، وتمركز وحدة "آخ" العسكرية في الإمارات يعدان رمزا للعلاقات بين سيول وأبوظبي.