عودة عضو من طاقم ناقلة النفط الكورية من إيران

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عاد أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي كانت تحتجزها إيران إلى سيول أمس الخميس.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، عاد أحد أفراد طاقم السفينة "إم تي هان غوك تشيه مي" إلى البلاد يوم الأربعاء بعد الإفراج عنه لأسباب صحية، وهو يعد أول أفراد الطاقم الكوري الذي يعود إلى الوطن منذ أن استولت قوات الحرس الثوري الإيرانية على السفينة الكورية في الخليج العربي، بزعم تلويث البيئة البحرية هناك قبل 37 يوما.وقالت وزارة الخارجية إن الشركة المالكة للسفينة تناقش حاليا مع السلطات الإيرانية الجدول الزمني للإفراج عن باقي أعضاء طاقم السفينة. وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت يوم 2 فبراير أنها ستفرج عن جميع أفراد الطاقم باستثناء القبطان. ومع ذلك، فإن هناك لبقاء أفراد الطاقم هناك لإدارة السفينة، ولذلك تسعى الشركة المالك لتعيين طاقم بديل.ويذكر أنه كان هناك 20 فردا على متن السفينة عندما تم الاستيلاء عليها، منهم خمسة كوريين جنوبيين، و11 من ميانمار، و2 من إندونيسيا، و2 من فيتنام.وقد التقى موظفو السفارة الكورية الجنوبية مع أفراد الطاقم في اليوم التالي لإعلان إيران عن إفراجها عنهم.