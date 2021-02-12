أغنية دي إن إيه لفرقة بي تي إس تحقق 1.2 مليار مشاهدة على يوتيوب

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سجلت فرقة البوب الكورية بي تي إس رقما قياسيا جديدا على يوتيوب، حيث بلغ عدد مرات مشاهدة الفيديو الخاص بأغنيتها "دي إن إيه" أكثر من مليار ونصف المليار مرة.وقالت وكالة "بيغ هيت" الراعية للفرقة إن هذا الرقم القياسي تم تسجيله في حوالي الساعة 3 من صباح أمس الخميس.ويذكر أن أغنية "دي إن إيه" التي صدرت في عام 2017 باعتبارها الأغنية الرئيسية في ألبوم الفرقة بعنوان "لاف يورسِلف"، كانت أول أغنية لفرقة بي تي إس تدخل مخطط "بيلبورد هوت 100" في سبتمبر من عام 2017، كما أصبح الفيديو الموسيقي لها هو الأول للفرقة الذي يحقق أكثر من مليار مشاهدة على يوتيوب في يونيو من العام الماضي.ومن المنتظر أن تقوم فرقة بي تي إس، التي يوجد لديها 29 مقطع فيديو موسيقيا بأكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، بإطلاق إصدار جديد من ألبومها بعنوان "بي"، في غضون الأسبوع القادم.