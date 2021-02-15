ازدحام الطرق مع عودة المسافرين إلى منازلهم بعد انتهاء عطلة العام القمري الجديد

شهدت الطرق السريعة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ازدحاما مروريا كثيفا أمس الأحد مع عودة المسافرين إلى ديارهم في نهاية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أربعة أيام.وقالت مؤسسة الطرق السريعة الكورية إن حركة المرور مزدحمة قليلا على الطرق المتجهة نحو الشمال، ولكن ليس بنفس القدر في اليوم السابق.وأضافت أن حركة المرور على الطرق السريعة المتجهة إلى منطقة العاصمة بلغت ذروتها في حوالي الساعة 4 مساء، ثم هدأت في حوالي الساعة 10 مساء. واعتبارا من ظهر أمس، استغرق وقت السفر ما يقدر بخمس ساعات بالسيارة من مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية إلى سيول، وأربع ساعات وعشر دقائق من موكبو، وثلاث ساعات و30 دقيقة من مدينة كوانغ جو الجنوبية الغربية، وأربع ساعات من ديغو إلى العاصمة. وقالت مؤسسة الطرق السريعة إن عدد السيارات التي استعملت الطرق في جميع أنحاء البلاد يوم أمس قد بلغ حوالي 3 ملايين و490 ألف سيارة.