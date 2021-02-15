الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة يرتفع بنسبة 18.5% في 2020

زاد الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة بأكثر من 18% خلال العام الماضي. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أمس الأحد، سجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا بقيمة 24 مليارا و820 مليون دولار مع الولايات المتحدة في عام 2020، بزيادة نسبتها 18.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.وقد تراجعت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9,9% على أساس سنوي في العام الماضي، لكن وارداتها من الولايات المتحدة تراجعت أكثر، بانخفاض سنوي نسبته 9,4%. وكانت كوريا الجنوبية سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في العام الماضي من حيث الصادرات والواردات. ومن حيث الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة 12 في عام 2020، متقدّمة بدرجة واحدة عن العام السابق. وتصدرت الصين القائمة بفائض بلغ 310 مليارات دولار.