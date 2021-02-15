تبرئة ترامب في محاكمة مجلس الشيوخ

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تمت تبرئة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب أول من أمس السبت من تهمة التحريض على العصيان في ثاني محاكمة لعزله.وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي الحكم بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 في نهاية محاكمة العزل التاريخية. وكان من المطلوب من أجل إدانة ترامب تحقيق أغلبية بمقدار ثلثي عدد أعضاء مجلس الشيوخ البالغ المائة، أي الحصول على موافقة 67 عضوا.وقال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ووسائل الإعلام الأخرى، إن جميع الديمقراطيين وسبعة أعضاء جمهوريين قد صوّتوا لإدانة ترامب. وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت في شهر يناير على عزل ترامب بتهمة التحريض على تمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي. وبعد تبرئته مباشرة، رحب ترامب بالحكم وقال إن المحاكمة كانت مرحلة أخرى من "أعظم مطاردة للساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة.