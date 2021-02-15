زلزال يضرب اليابان بقوة 5,2 درجة قبالة محافظة فوكوشيما

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ضرب زلزال تبلغ قوته 5,2 درجة بمقياس ريختر محافظة فوكوشيما اليابانية يوم أمس الأحد، بعد أقل من يوم من تعرض المنطقة لزلزال آخر قوي بلغت قوته 7,3 درجة.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كيه" إن زلزال الأمس وقع قبالة سواحل المحافظة في حوالي الساعة 4:31 من مساء الأحد. وأضافت أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي، موضحة أن 144 شخصا قد أصيبوا في مقاطعتي فوكوشيما ومياغي حتى الساعة 3 من مساء الأحد. وكانت نفس المنطقة قد تعرضت لزلزال بقوة 9 درجات في مارس 2011، مما أدى إلى حدوث موجات مد عاتية وانهيار في محطة للطاقة النووية.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لا توجد مشكلة في محطات الطاقة النووية في المحافظتين. وأمر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الحكومة باتخاذ تدابير طارئة لمواجهة الكوارث، ودعا المواطنين إلى توخي الحذر من المزيد من توابع الزلزال التي قد تصل قوتها إلى 6 درجات على الأقل لمدة أسبوع واحد.