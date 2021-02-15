الجيش يسمح بإجازات للجنود بعد تخفيف التباعد الاجتماعي

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سيسمح الجيش الكوري بإجازات للجنود اعتبارا من اليوم الاثنين تماشيا مع تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة بعد 80 يوما من حظر الجيش الإجازات لجميع الوحدات في يوم 27 نوفمبر، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقد خفضت وزارة الدفاع قواعد التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة إلى المستوى 2 حيث تقوم الحكومة بفرض قواعد تباعد اجتماعي مخففة اعتبارا من اليوم الاثنين.وبموجب القواعد المخففة، يتم السماح بالعطلات لما يصل إلى 20 في المائة من الجنود في كل وحدة، ولكن سيتوجب عليهم إجراء اختبارات فيروس كورونا عند عودتهم من الإجازات. وسوف يتم تقييد الرحلات خارج القاعدة من حيث المبدأ، ولكن سيُسمح بها في المناطق الآمنة بموافقة القادة.