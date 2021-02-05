توقعات بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن في منتصف مارس

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من المتوقع انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الأسبوع الثاني من شهر مارس القادم، وستستمر لمدة 9 أيام.وطبقا لما ذكرته مصادر عسكرية متعددة أمس الأحد، فإن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية توصلت إلى اتفاق لإجراء هذه التدريبات في الأسبوع الثاني من مارس، وهي تتباحث حاليا بشأن جدولها الزمني، وحجمها ومحتوياتها.ومن المقرر إجراء التدريبات المشتركة باستخدام محاكاة الكمبيوتر كما هو عليه في التدريبات السابقة.الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تحديد التفاصيل المتعلقة بجدول التدريبات الزمني ومستواها وحجمها، رغم أن الجانبين الكوري والأمريكي اتفقا بشكل مبدئي على موعد التدريبات ومدتها، وذلك بسبب جائحة كورونا واستفزازات كوريا الشمالية المحتملة احتجاجا على تلك التدريبات، بالإضافة إلى كيفية تقييم قدرة القوات الكورية الأمريكية المشتركة التي ستقودها القوات الكورية بعد نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية.والجدير بالذكر أيضا أن الحكومة الكورية تأمل في أن يتم نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب خلال ولاية الرئيس "مون جيه إين" التي ستنتهي في مايو عام 2022.وإذا وافقت الولايات المتحدة على إجراء تقييم للقيادة المستقبلية خلال تدريبات هذا العام، فمن المتوقع أن يكون حجم التدريبات أكبر مما هو مخطط له بسبب مشاركة المزيد من الجنود الأمريكيين الوافدين من الخارج في تلك التدريبات، وهو ما قد يتسبب في شن بيونغ يانغ استفزازات عسكرية وزيادة توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.