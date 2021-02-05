محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الكوري والروسي

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الكوري "تشونغ أوي يونغ" يوم الجمعة الماضي محادثات هاتفية مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف"، حيث اتفق معه على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الحقيقي بين سيول وموسكو، ومكافحة فيروس كورونا.كما اتفق الوزيران على التعاون المشترك لتحقيق المبادرة التي اقترحها الرئيس الكوري "مون جيه إين" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي لتشكيل تكتل إقليمي خاص بالحجر الصحي لدول منطقة شمال شرق آسيا.وقد عقدت وزارة الخارجية الكورية أول اجتماع في هذا الشأن عبر الفيديو في شهر ديسمبر من العام الماضي بمشاركة خمس دول وهي: الولايات المتحدة والصين وروسيا ومنغوليا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.وأكد الوزيران أن كوريا الجنوبية وروسيا دولتان شريكتان رئيسيتان في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة أوراسيا، واتفقا على تشجيع التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، وأيضا مواصلة التعاون المشترك لإحراز تقدم في عمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية.