زيادة حجم إنتاج السيارات في كوريا ومبيعاتها وصادراتها في يناير

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طبقا لتقرير صادرعن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين، سجل حجم إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي زيادة بنسبة 24.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما زاد حجم مبيعاتها المحلية بنسبة 18.4%، وصادراتها بنسبة 29.5%.وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج السيارات في البلاد بلغ 314 ألفا و190 سيارة في شهر يناير الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر من عام 2018، وزيادة بنسبة 7.5% مقارنة بالمتوسط الشهري لحجم الإنتاج في العام الماضي.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى انتهاء المفاوضات بشأن تسوية الأجور بين شركات السيارات الكورية ونقابات عمالها بشكل سلس، وزيادة الطلب على السيارات داخل وخارج البلاد.وقال التقرير إن حجم إنتاج السيارات لشركتي "هيون ديه" و"كيا" شهد زيادة بنسبة 18.5% و24.9% على التوالي، فيما زاد حجم الإنتاج لشركتي "جنرال موتورز كوريا" بنسبة 81.9%، وشركة "سانغ ريونغ" بنسبة 11.6%.أما حجم مبيعات السيارات الكورية في السوق المحلية فبلغ 137 ألفا و692 وحدة في شهر يناير، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ حجم صادرات السيارات الكورية 192 ألفا و322 وحدة في يناير، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 40.2%، منها 17 ألفا و992 سيارة صديقة للبيئة، بزيادة 126.4%.