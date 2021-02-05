وزارة البيئة الكورية تعزز معيار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسيارات

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كشفت وزارة البيئة الكورية اليوم الاثنين عن معيار جديد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسيارات.وبموجب المعيار الجديد الذي سيتم تطبيقه على مراحل اعتبارا من هذا العام ولمدة 10 سنوات، سيتم تحديد حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسيارات ليقل عن 97 غراما للكيلومتر الواحد في هذا العام، و89 غراما في عام 2025، و70 غراما عام 2030.وقالت الوزارة إنها ستقوم بمراجعة المعيار حتى عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الدولية، وهدف البلاد من تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتزام شركات السيارات بالمعيار، ليتم وضع معايير جديدة بعد عام 2026.ولم تتمكن 12 من بين 19 شركة كورية للسيارات من تلبية معيار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2019، وبالتالي خضعت لدفع غرامات.وتوقعت الوزارة أن يسهم تعزيز المعيار في زيادة الطلب على السيارات الصديقة للبيئة، مما سيؤدي بالتالي إلى انخفاض حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.