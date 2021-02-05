قوات الأمم المتحدة تدرس استئناف الجولات السياحية إلى قرية بان مون جوم

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قالت قيادة قوات الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية إنها تدرس استئناف الجولات السياحية إلى المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".وأضافت في بيان نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين أنها بدأت تدرس إمكانية استئناف الجولات السياحية إلى المنطقة تماشيا مع تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية إلى المستوى 2.وأشارت القيادة إلى أنها ستعلن عن التفاصيل المتعلقة بموعد وكيفية استئناف الجولات السياحية فور اتخاذ قرار بشأن حجر كورونا الصحي للزائرين.وكانت قيادة قوات الأمم المتحدة قد قررت يوم التاسع عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي تعليق الجولات السياحية إلى قرية "بان مون جوم" بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا.