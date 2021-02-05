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السياسية

الحزب الحاكم يسعى لتقديم دعم مالي انتقائي للمتضررين من كورونا

Write: 2021-02-15 14:11:11Update: 2021-02-15 15:00:14

الحزب الحاكم يسعى لتقديم دعم مالي انتقائي للمتضررين من كورونا

Photo : YONHAP News

قال الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إنه يخطط لتقديم الجولة الرابعة من الدعم المالي للمتضررين من انتشار فيروس كورونا بشكل انتقائي، مشيرا إلى أن الدعم المالي سيتركز على أصحاب الأعمال والمحلات الصغيرة المتضريين من قواعد التباعد الاجتماعي طويلة الأجل.
وكان الحزب الحاكم قد أجّل خطته لتقديم دعم مالي لجميع المواطنين ضمن الجولة الرابعة من الدعم، إلى أن يحدث استقرار في وضع فيروس كورونا، بسبب توقعات السلطات الصحية حول صعوبة السيطرة على أزمة كورونا، ومحدودية الموارد المالية اللازمة لتقديم ذلك الدعم.
ومن المتوقع أن يزيد حجم الدعم المالي في الجولة الرابعة عن حجمه في الجولة الثالثة السابقة البالغ 9 تريليونات وون، وسوف تُضطر الحكومة إلى إصدار سندات وطنية لتغطية التكاليف.
ويخطط الحزب الحاكم للحصول على مصادقة البرلمان على مشروع ميزانية تكميلية إضافية في أوائل مارس، لتبدأ إمدادات الجولة الرابعة من الدعم المالي اعتبارا من أواخر مارس.
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