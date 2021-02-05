كليب أغنية آيس كريم لبلاك بينك وسيلينا غوميز يتجاوز 500 مليون مشاهدة

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حقق فيديو كليب أغنية "آيس كريم" لفرقة "بلاك بينك" الكورية والنجمة العالمية "سيلينا غوميز" مشاهدات تجاوزت 500 مليون مرة على يوتيوب، بعد حوالي 170 يوما من طرح الأغنية.وقالت وكالة "واي جي" الترفيهية اليوم الاثنين إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية تجاوز 500 مليون مرة في الساعة العاشرة و56 دقيقة من صباح اليوم.وقد كشفت المطربة "سيلينا غوميز" وفرقة "بلاك بينك" عن أغنيتهما "آيس كريم" يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس العام الماضي، حيث احتلت الأغنية المرتبة الثالثة عشرة في قائمة بيلبورد هوت 100.بهذا، أصبحت فرقة "بلاك بينك" تمتلك 10 فيديوهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدتها 500 مليون مرة، منها الفيديو الموسيقي لأغنية "طودو طودو" الذي يقترب عدد مرات مشاهدته من 1,5 مليار مرة.