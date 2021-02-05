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الاقتصادية

عملاق التجارة الإلكترونية كوبانغ يطرح أسهمه للاكتتاب العام في بورصة نيويورك

Write: 2021-02-15 15:57:46Update: 2021-02-15 18:55:33

Photo : YONHAP News

تسعى شركة "كوبانغ" العملاقة للتجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك.
وقالت الشركة إنها قدمت المستندات اللازمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ليلة الجمعة.
وأظهرت الوثائق أن "كوبانغ" سجلت إجمالي إيرادات بلغ 11.97 مليار دولار في عام 2020، بزيادة 91% عن العام السابق. وانخفضت خسائرها الصافية إلى 474.9 مليون دولار، من حوالي 699 مليون دولار في عام 2019.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن طرح الأسهم من المرجح أن يكون الأكبر بين الشركات الأجنبية، منذ طرح أسهم مجموعة "علي بابا" القابضة في عام 2014. ومن المحتمل أن يتم طرح الأسهم في مارس المقبل.
وتوقعت الصحيفة أن تحصل شركة "كوبانغ" على تقييم يتجاوز 50 مليار دولار. وفي يناير الماضي، توقعت "بلومبرغ" أن تكون القيمة الأولية لشركة "كوبانغ" 30 مليار دولار.
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