الحكومة الكورية تؤكد عدم تأثر توجهها لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر

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قالت الحكومة الكورية إنها لا تعتقد أن قرار استثناء كبار السن مؤقتا من التطعيم بلقاحات كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا، سيؤثر كثيرا على هدفها المتمثل في تحقيق مناعة القطيع بحلول شهر نوفمبر.وأكدت "جونغ أون كيونغ" مفوضة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين أن خطة التطعيم المعدلة لشهريْ فبراير ومارس لن تؤدي إلا إلى مراجعة جزئية لمن سيحصل على اللقاحات الأولى. وأشارت "جونغ" إلى أنه على الرغم من أنه من الصواب إعطاء الأولوية الأولى للفئات الأكثر عرضة للخطر، إلا أن السلطات الصحية كان عليها أن تأخذ في الاعتبار المصداقية وثقة الجمهور في لقاح أسترازينيكا، ومن ثم فقد رأت أنه من الأفضل ألا تقوم بتوزيع اللقاح على كبار السن إلا بعد أن تحصل على أدلة أكثر صلابة على فاعليته وسلامته. وقالت إنه نتيجة لذلك، فإن 270 ألفا من أصل 650 ألفا من المقيمين والموظفين في دور رعاية المسنين ومرافق إعادة التأهيل سيحصلون على اللقاحات الأولى، وأنه سيتم تأكيد خطط التطعيم للـ370 ألف شخص الباقين بعد إجراء اختبارات إضافية على فعالية لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي.وردا على سؤال حول التأخيرات المحتملة أو النتائج السلبية لمثل هذه الاختبارات، قالت "جونغ" إن سيتم النظر أيضا في إمكانية تطعيم كبار السن باللقاحات الأخرى التي من المقرر أن تصل في النصف الثاني من هذا العام.