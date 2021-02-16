الرئيس مون يقول إنه سيتم تطبيق نظام جديد للتباعد الاجتماعي في مارس

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الاثنين إن حكومته ستطبق مخططا جديدا للتباعد الاجتماعي في شهر مارس القادم، حيث تستعد البلاد للتطعيم الكامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقال الرئيس خلال اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعديه، إن الإرهاق العام قد تراكم بسبب استمرار إجراءات الحجر الصحي لأكثر من شهرين، وأن معاناة أصحاب الأعمال الصغيرة قد زادت كثيرا.وأوضح أنه بموجب قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة، فإن التطبيق الموحد لإغلاق الأعمال والقيود سيكون عند الحد الأدنى، بينما سيتم التعامل مع انتهاكات السلامة بشكل أكثر صرامة.وقال "مون" إن الإجراءات الجديدة ستسمح بالمزيد من الاستقلال في الأنشطة الاقتصادية، لكنها تتطلب مسؤولية أقوى. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة ضد انتهاك إجراءات الحجر الصحي المحكمة.وتشير تصريحات الرئيس إلى تغييرات في نظام التباعد الحالي ذي الخمسة مستويات، وجهود لابتكار طرق أفضل لتشجيع مشاركة الجمهور عن طيب خاطر في قواعد الحجر الصحي.