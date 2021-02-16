استبيان يشير إلى تفوق مرشحة الحزب الحاكم في سباق رئاسة بلدية سيول

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أوضح استطلاع جديد يقيس شعبية خمسة مرشحين يُنظر إليهم على أنهم الأوفر حظا في سباق رئاسة بلدية سيول، أن "بارك يونغ سون" مرشحة الحزب الحاكم تأتي في المقدمة.وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف وخمسة من المواطنين البالغين الذين يقيمون في مدينة سيول يومي السبت والأحد، أن 32,2% يعتبرون أن وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة السابقة "بارك" هي الأفضل لتكون في منصب عمدة سيول القادم، مقابل 23,3% لرئيس حزب الشعب "آن تشول سو"، بينما احتلت "نا كيونغ وان" الزعيمة السابقة للتكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، المرتبة الثالثة بنسبة 16,5%، وتلاها النائب "أو سانغ هو" من الحزب الديمقراطي الحاكم بنسبة 7,6%، ثم عمدة سيول السابق المنتسب إلى حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "أوه سي هون"، بنسبة 7%.ويذكر أن مستوى الثقة في هذا الاستطلاع يبلغ 95%، بهامش خطأ يبلغ 3,1%.