موجة برد وثلوج مفاجئة تضرب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتساقط الثلوج في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن منطقة جنوب مقاطعة كيونغ كي، ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ ستتلقى ما يصل إلى 7 سنتيمترات من الثلوج، بينما ستشهد سيول وأجزاء أخرى من البلاد ما بين سنتيمتر واحد وثلاثة سنتيمترات. وإلى جانب الثلوج، من المتوقع أن تجتاح موجة برد جميع أنحاء البلاد. وقد صدرت تحذيرات من الموجة الباردة لمعظم أنحاء البلاد صباح اليوم، باستثناء جزيرة جيجو وأجزاء من مناطق الساحل الغربي.وكانت أقل درجات حرارة تم تسجيلها خلال الصباح أقل بما يتراوح بين 5 و10 درجات مقارنة بالأمس الاثنين، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية تحت الصفر في "تشوروان" في مقاطعة كانغ وان، و6,7 درجة تحت الصفر في سيول.وقد صدرت تحذيرات بشأن الرياح في المناطق الساحلية والمناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وان والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ. ومن المتوقع أن تنخفض درجات حرارة أكثر بسبب الرياح الباردة القوية.